Рязанский депутат Госдумы Александр Шерин избежал банкротства

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Депутат Госдумы Александр Шерин избежал банкротства. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщил
В отношении Шерина прекратили производство по делу по ходатайству нового кредитора, который отказался банкротить депутата Госдумы от Рязанской области.
Напомним, Шерина
В ходе процесса миллионный долг у кредитора Сергея Чудина выкупил юрист Александр Репников.
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