При столкновении «четырнадцатой» и «Шкоды» у «Атрона» пострадала женщина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В ДТП, которое произошло вечером 6 ноября около ТЦ «Атрон», пострадала женщина. Об этом сообщила
По предварительной информации, примерно в 17:53 на нерегулируемом перекрестке по улице Введенской 18-летний водитель ВАЗ-2114 не уступил дорогу и
В результате травмы получила 48-летняя пассажирка иномарки. Ее доставили в больницу, где оказали помощь.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКража из ювелирного магазина в «Премьере» попала на видео
|
cледующая новость →Насмерть разбившийся рабочий выпал с 11 этажа — следком
Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.