На ремонт улицы Прижелезнодорожной выделили около 40 миллионов

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Фото: Администрация Рязани
В Рязани отремонтируют улицу Прижелезнодорожную. Об этом сообщил
В четверг, 7 ноября, мэр города Елена Сорокина обсудила этот вопрос с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаилом Прониным.
На неудовлетворительное состояние магистрали неоднократно жаловались предприниматели.
По словам Сорокиной, дорогу внесли в предварительный план ремонта — на проведение работ выделили около 40 миллионов рублей.
По поручению губернатора Николая Любимова организуют общественные обсуждения проекта, на которые также будут приглашены предприниматели.
Привести дорогу в порядок планируют в 2020 году.
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