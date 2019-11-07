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14:09, 7 ноября 2019 86
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На ремонт улицы Прижелезнодорожной выделили около 40 миллионов

На ремонт улицы Прижелезнодорожной выделили около 40 миллионов

Фото: Администрация Рязани

В Рязани отремонтируют улицу Прижелезнодорожную. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В четверг, 7 ноября, мэр города Елена Сорокина обсудила этот вопрос с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаилом Прониным.

На неудовлетворительное состояние магистрали неоднократно жаловались предприниматели.

По словам Сорокиной, дорогу внесли в предварительный план ремонта — на проведение работ выделили около 40 миллионов рублей.

По поручению губернатора Николая Любимова организуют общественные обсуждения проекта, на которые также будут приглашены предприниматели.

Привести дорогу в порядок планируют в 2020 году.


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