Выпавшей с балкона пятого этажа рязанке провели несколько операций

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Рязанке, которая 4 октября
Сразу после случившегося 25-летнюю девушку со множественными переломами конечностей и ушибом легких доставили в реанимацию, где ей провели противошоковую терапию.
«Через несколько дней, как только позволило ее состояние, мы провели первую операцию… Через сутки после стабилизации ее перевели в отделение травматологии», — рассказал завотделением травматологии Анатолий Тюрчин.
После этого травматологи вместе с сосудистым хирургом провели вторую операцию по устранению центрального вывиха бедра, которая продлилась более двух часов.
«Теперь девушке предстоит пройти курс реабилитации. Скорее всего, через 2-3 недели ей можно будет принять вертикальное положение, а после этого учиться ходить заново», — говорится в сообщении.
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