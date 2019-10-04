В Рязани c балкона на пятом этаже выпала 25-летняя девушка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Около 21:00 в четверг, 4 октября, Рязани c балкона дома на улице Нижне-Трубежной выпала 25-летняя девушка. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Девушка выпала с пятого этажа. Она находится в тяжелом состоянии, сообщили в региональном минздраве.
Пострадавшую доставили в ОКБ с серьезными травмами.
«Врачи делают все возможное», — добавили в ведомстве.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Напомним, в среду, 2 октября, пьяный рязанец
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Клепиковском районе браконьера вновь поймали на незаконной ловле рыбы
|
cледующая новость →Жительница Суздаля через суд добилась бесплатных лекарств
26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.