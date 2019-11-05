В Захаровском районе установили карантин по бешенству животных

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Фото: Pixabay.com
В селе Катагоща Захаровского района объявили карантин из-за вспышки бешенства животных. Постановление правительства опубликовали во вторник, 5 ноября.
Ограничительные меры будут действовать до 29 декабря. Под них попало личное подворье на улице Сазоновка. Весь поселок объявили угрожаемой зоной заболевания.
На период карантина здесь запретили выставки и торговлю животными, вывоз кошек и собак. Ветеринары проведут принудительную вакцинацию непривитых зверей. Карантинные территории продезинфицируют. Больных зверей усыпят.
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