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13:53, 5 ноября 2019 426
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Рязанцев предупредили о новом виде мошенничества в соцсетях

Рязанцев предупредили о новом виде мошенничества в соцсетях

Рязанцев предупредили о мошенниках, которые орудуют в соцсетях по новой «схеме».

Как рассказали специалисты Банка России, злоумышленники взламывают страничку пользователя и рассылают его знакомым сообщения. В тексте говорится о том, что у автора обращения умер близкий человек. После этого мошенники просят взаймы крупную сумму денег.

По словам начальника отдела безопасности Банка России Владимира Гришина, перечисляя средства, люди даже не обращают внимание на то, что карта принадлежит другому человеку, хотя при этом видны имя и отчество.

«Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, достаточно соблюдать разумную бдительность. В случае с данным видом мошенничества достаточно хотя бы перезвонить знакомому и убедиться, что просьба поступает именно от него», — заключил Гришин.


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