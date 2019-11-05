На Московском шоссе обрушилась часть канализационного коллектора

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На пересечении Михайловского и Московского шоссе обрушился верхний свод канализационного коллектора диаметром 80 сантиметров. Об этом во вторник, 5 ноября,
По данным управления энергетики и ЖКХ, аварию вызвала газовая коррозия. Специалисты ликвидируют провал.
Подрядчик загерметизует верхний свод канализационного коллектора, после чего засыпет котлован.
«Далее рядом будет произведено разрытие для монтажа нового участка канализации с устройством новых камер переключения, — пояснили в мэрии. — После выполнения этих работ будет выполнено переключение стоков с аварийного участка трубопровода на новый через вновь построенные камеры».
Работы планируют завершить до 19 ноября. На водоснабжение горожан это не повлияет.
Из-за ремонта движение ограничили по одной полосе движения Михайловского шоссе по направлению к Московскому шоссе.
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