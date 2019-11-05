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22:08, 5 ноября 2019 345
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На Московском шоссе обрушилась часть канализационного коллектора

На Московском шоссе обрушилась часть канализационного коллектора

На пересечении Михайловского и Московского шоссе обрушился верхний свод канализационного коллектора диаметром 80 сантиметров. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщил сайт администрации Рязани.

По данным управления энергетики и ЖКХ, аварию вызвала газовая коррозия. Специалисты ликвидируют провал.

Подрядчик загерметизует верхний свод канализационного коллектора, после чего засыпет котлован.

«Далее рядом будет произведено разрытие для монтажа нового участка канализации с устройством новых камер переключения, — пояснили в мэрии. — После выполнения этих работ будет выполнено переключение стоков с аварийного участка трубопровода на новый через вновь построенные камеры».

Работы планируют завершить до 19 ноября. На водоснабжение горожан это не повлияет.

Из-за ремонта движение ограничили по одной полосе движения Михайловского шоссе по направлению к Московскому шоссе.


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