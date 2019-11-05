Глава Спасского района написал заявление об уходе

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Глава Спасского района Игорь Собчаков написал заявление об уходе. Об этом он во вторник, 5 ноября, сообщил
Подробностей и причин ухода Собчаков назвать не стал. «Работать тяжело», — отметил он.
Напомним, Собчаков
Справка:
Игорь Васильевич Собчаков родился в 1963 году в Спасском районе. Срочную службу проходил в войсках ВДВ в Афганистане. С 2008 по 2013 годы занимал должность первого заместителя главы Спасского района. С 2013 года — директор МУП «Спасский хлебокомбинат».
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