Вжух и… Еще одна собака проехалась по Рязани на общественном транспорте

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В cубботу, 30 ноября, собака проехалась по Рязани на общественном транспорте. Овчарку с ошенником сфотографировали в троллейбусе №3. Снимок появился в соцсети.
Автор сообщения указал, что животное добралось до остановки «Улица Грибоедова». Также отмечается, что собака вела себя «спокойной и воспитанно».
Ранее еще одна дворняга
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