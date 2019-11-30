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В Саратовской области на реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной, передает
Инцидент произошел в субботу, 30 ноября, в городе Красный Кут. Труп обнаружили дети, которые играли неподалеку. Они позвали на помощь мужчину. Тот извлек тело.
«По предварительным данным, тело младенца находилось в воде около месяца», — говорится в сообщении.
Следователи начали проверку.
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