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22:00, 30 ноября 2019 50
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В Саратовской области на реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

В Саратовской области на реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

В Саратовской области на реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной, передает РИА Новости со ссылкой на областное управление СКР.

Инцидент произошел в субботу, 30 ноября, в городе Красный Кут. Труп обнаружили дети, которые играли неподалеку. Они позвали на помощь мужчину. Тот извлек тело.

«По предварительным данным, тело младенца находилось в воде около месяца», — говорится в сообщении.

Следователи начали проверку.


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