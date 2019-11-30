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16:38, 30 ноября 2019 402
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Сорокина обсудила с рязанцами строительство школы в Кальном и благоустройство Октябрьского района

Сорокина обсудила с рязанцами строительство школы в Кальном и благоустройство Октябрьского района

В субботу, 30 ноября, мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с жителями Октябрьского района. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

На заключительной встрече по стратегическому развитию города обсудили, в частности, строительство школы в Кальном.

«Это одна из самых сложных проблем на сегодняшний день в обеспечении местами детей школьного возраста. Было несколько предложений о том, на каком участке ее можно разместить. Каждый из этих вариантов сейчас прорабатывается. На одном из участков в Кальном планируется спроектировать детский сад. Рядом с ручьем Быстрец по предложению жителей в рамках местных инициатив в 2020 году появится новый сквер», — отметила Сорокина.

Кроме того, глава администрации поручила проработать вопросы транспортного обслуживания района, бесперебойной работы электрических сетей, устройства парковочных пространств.

Также обсуждалось благоустройство территории перед КДЦ «Октябрь». При проведении голосования мнения жителей разделились почти поровну: часть выступила за организацию здесь скейт-площадки, другая часть — за восстановление фонтана. Сорокина отметила, что вопрос продолжат рассматривать.

На встрече рязанцы обсудили работу регионального оператора «Эко-Пронск». После жалоб горожан глава администрации рассказала, что для решения этой ситуации уже в декабре специалисты будут объезжать территории, чтобы не допустить «таких завалов мусора».


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