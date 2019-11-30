Рязанка в костюме смерти и на каблуках выступила в «Танцах» на ТНТ

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Рязанка Мария Селиверстова вновь выступила в «Танцах» на ТНТ. Выпуск с ее участием показали в субботу, 30 ноября.
Селиверстова в костюме смерти и на каблуках вместе с напарником Аресном Именовым показала номер в стиле «стрип-пластика». Танец поставил Антон Лушичев.
Все члены жюри остались довольны выступлением.
«Маш, спасибо, что ты помогла Арсену. То, как ты по актерски сейчас открылась, это для меня удивление и перевертыш. Я не подозревал в тебе таких актерских возможностей», — отметил Егор Дружинин.
Оба участников оказались в номинации на выбывание в команде Егора. Однако наставник выбрал Арсена.
Напомним, в прошлом выпуска Селиверстова с другим напарником
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