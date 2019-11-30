Рязанца оштрафовали за публикацию видео со свастикой в соцсетях

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Рязанца оштрафовали за то, что он опубликовал в соцсетях видео со свастикой. Об этом сообщил
Отмечается, что публичная демонстрация подобных видео запрещена в России.
Его признали виновным и оштрафовали.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.