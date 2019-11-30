На Солотчинском мосту отвалившееся колесо внедорожника врезалось в машину

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В субботу, 30 ноября, на Солотчинском мосту у внедорожника оторвалось колесо и врезалось в машину на встречной полосе. Об этом сообщили в
«На мосту незначительное затруднение движения. Место ДТП никак не обозначено», — говорится в сообщении.
Официальной информации об аварии пока нет.
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