В Михайловском районе у дома нашли сгоревшее тело мужчины

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Фото: Издательство «Пресса»
Утром в пятницу, 30 ноября, в селе Лужки Михайловского района в жилом доме произошел пожар. Хозяин дома 1958 года рождения погиб в огне, пишет ИД «
Обгоревшее тело пожарные нашли недалеко от входа в дом.
Соседи заметили пожар только тогда, когда огонь уже вышел на крышу. Спасатели приехали быстро, но отстоять дом не удалось.
Огонь тушили три единицы техники и шесть человек. Причины происшествия предстоит установить.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.