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10:45, 3 ноября 2019 119
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День Народного единства в Рязани отметят на нескольких площадках

День Народного единства в Рязани отметят на нескольких площадках

День Народного единства в Рязани отметят на нескольких площадках. Программу мероприятий опубликовали на сайте горадминистрации.

Празднование начнется в понедельник, 4 ноября с молебна, который пройдет в 11:30 на территории Кремлевского сквера.

В 12:00 рязанцев пригласили на праздничный концерт «В единстве наша сила» в ДК «Приокский». В это же время в МКЦ пройдет концерт «В единстве народа единство страны».

В 13:00 гостей и жителей региона позвали поучаствовать во флешмобе на стадионе СК «Локомотив».

В 14:00 рязанцам покажут художественный фильм «1612» в кинотеатре КДЦ «Октябрь».

Напомним, в прошлом году в День народного единства освятили часовню и устроили концерт.


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