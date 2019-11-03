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День Народного единства в Рязани отметят на нескольких площадках. Программу мероприятий опубликовали на
Празднование начнется в понедельник, 4 ноября с молебна, который пройдет в 11:30 на территории Кремлевского сквера.
В 12:00 рязанцев пригласили на праздничный концерт «В единстве наша сила» в ДК «Приокский». В это же время в МКЦ пройдет концерт «В единстве народа единство страны».
В 13:00 гостей и жителей региона позвали поучаствовать во флешмобе на стадионе СК «Локомотив».
В 14:00 рязанцам покажут художественный фильм «1612» в кинотеатре КДЦ «Октябрь».
Напомним, в прошлом году в День народного единства
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