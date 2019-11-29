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9:47, 29 ноября 2019 773
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В новом микрорайоне за «Барсом на Московском» уменьшат площадь застройки 2

В новом микрорайоне за «Барсом на Московском» уменьшат площадь застройки

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В новом микрорайоне за «Барсом на Московском» уменьшат площадь застройки. Об этом стало известно в четверг, 29 ноября, на публичных слушаниях.

Предметом обсуждения стала корректировка проекта планировки Московского и Михайловского шоссе и Перспективной улицы.

Заявитель ООО «Шанс» просило уменьшить размер одного из будущих домов (улица Московская, №36). Раньше здание состояло из четырех секций с переменной этажностью в 10-12 этажей. Теперь дом станет односекционным и 12-этажным.

Изменение площади застройки отразится на количестве парковок, мест в детсадах и школах, отметил докладчик.

Также на слушаниях обсудили технический вопрос по исправлению ошибки в координатах красных линий.

На слушания пришли жители ветхих домов на месте будущего микрорайона, которые интересовались сроками расселения, однако их вопросы остались без ответов.

Напомним, по проекту вдоль Михайловского шоссе в три этапа планируют построить более 20 домов с высотностью от 10 до 25 этажей, три сквера, спортзалы, поликлинику, три детсада (всего на 700 мест), школу на 800 мест, гостиницу и деловой центр. Ранее проект утверждали в 2016 году.

Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».


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