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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В новом микрорайоне за «Барсом на Московском» уменьшат площадь застройки. Об этом стало известно в четверг, 29 ноября, на публичных слушаниях.
Предметом обсуждения стала корректировка
Заявитель ООО «Шанс» просило уменьшить размер одного из будущих домов (улица Московская, №36). Раньше здание состояло из четырех секций с переменной этажностью в 10-12 этажей. Теперь дом станет односекционным и 12-этажным.
Изменение площади застройки отразится на количестве парковок, мест в детсадах и школах, отметил докладчик.
Также на слушаниях обсудили технический вопрос по исправлению ошибки в координатах красных линий.
На слушания пришли жители ветхих домов на месте будущего микрорайона, которые интересовались сроками расселения, однако их вопросы остались без ответов.
Напомним, по проекту вдоль Михайловского шоссе в три этапа планируют построить более 20 домов с высотностью от 10 до 25 этажей, три сквера, спортзалы, поликлинику, три детсада (всего на 700 мест), школу на 800 мест, гостиницу и деловой центр. Ранее проект утверждали в 2016 году.
Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».
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