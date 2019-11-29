На Театральной площади образовалась пробка из-за ДТП

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Вечером в пятницу, 29 ноября, на перекрестке улиц Есенина и Ленина произошло ДТП. Фото аварии опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».
По словам очевидцев, на месте образовался затор.Движение затруднено от «Атрона» до Театральной площади.
В аварии никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.