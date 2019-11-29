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21:27, 29 ноября 2019 200
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В 2021 году после Рязани «Новогодней столицей» станет Калуга

В 2021 году после Рязани «Новогодней столицей» станет Калуга

В 2021 году после Рязани «Новогодней столицей» станет Калуга. Об этом пишет портал kp40.

Отмечается, что делегация 7 января приедет в Рязань на церемонию передачи символа проекта — хрустальной снежинки.

Изначально предположение о том, что Калуга примет проект в следующем году сделал губернатор Николай Любимов в эфире программы «Вести ФМ».

Напомним, фестиваль «Новогодняя столица» начнется 7 декабря и продлится до 7 января.

Рязанцев ждут парад Дедов Морозов, городской корпоратив «Оливье шоу», цирковой «Балаган», рождественский бал, лазерное шоу и фестиваль пряников и глинтвейна. Программу можно посмотреть здесь.

Основные торжества устроят на Лыбедском бульваре, площади Ленина и улице Почтовой, в также в кремле и Лесопарке. Их будут показывать в прямом эфире.


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