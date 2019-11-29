RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Региональный мусорный оператор под видом экоактивистов запустил блог об уборке мусора в Рязани.
В пятницу, 29 ноября, в соцсети «Вконтакте» появилась страница «
В первый день обследования проект «Антимусор» проверил шесть дворов Московского района, в котором мусор «вовремя подметается и подбирается».
Несмотря на чистые мусорные площадки на картинке, одна из опрашиваемых заметила, что по соседству во дворах валяются огромные кучи, но активисты посетить их не решились.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рыбновском районе тягач столкнулся с «Тойотой»
|
cледующая новость →На Лондонском мосту мужчина напал с ножом на прохожих
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.