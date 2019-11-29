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Пользователь Facebook Серж Гатилов рассказал газете «
Отмечается, что злоумышленники якобы забывают карту в аппарате банкомата, после чего заявляют вынувшему ее человеку, что со счета была списана сумма.
Уточняется, что, как правило, преступники действуют вдвоем или втроем, предпочитая дожидаться времени, когда у банкомата находится небольшое количество людей.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.