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9:14, 29 ноября 2019 125
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Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — СМИ

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — СМИ

Пользователь Facebook Серж Гатилов рассказал газете «Известия» о новом способе мошенничества с банковскими картами.

Отмечается, что злоумышленники якобы забывают карту в аппарате банкомата, после чего заявляют вынувшему ее человеку, что со счета была списана сумма.

Уточняется, что, как правило, преступники действуют вдвоем или втроем, предпочитая дожидаться времени, когда у банкомата находится небольшое количество людей.


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