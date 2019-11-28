Рязанские спасатели помогают владимирским в поисках утонувшего рыбака

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Рязанские спасатели помогают владимирским в поисках утонувшего на реке Оке 21-летнего рыбака. Об этом сообщил сайт «
Сообщение о происшествии поступило к спасателям в 20:00 26 ноября. Известно, что погибший жил в деревне Окшово Меленковского района.
Молодой человек утонул в 10-15 метрах от берега, его тело до сих пор ищут водолазы подразделения МЧС Рязани.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.