Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:54, 28 ноября 2019 121
 0    0

Депутаты Госдумы предложили сделать 31 декабря выходным днем

Депутаты Госдумы предложили сделать 31 декабря выходным днем

Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов документа.

Инициаторы отметили, что выходные нужно переносить так, чтобы последний день года был нерабочим, если не является выходным согласно производственному календарю. При этом уточняется, что общее число праздничных дней будет таким же, как установлено Трудовым кодексом.

В документе указано, что перенос позволит людям рациональнее использовать выходные, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Машины не ставить, работает эвакуатор. Чего стоит в Рязани вернуть автомобиль со штрафстоянки

Машины не ставить, работает эвакуатор. Чего стоит в Рязани вернуть автомобиль со штрафстоянки 4

Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:27, 20 ноября 2019 6 334
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 5
10:11, 20 ноября 2019 3 744
В рязанских больницах выстроились очереди из-за резкого подорожания медсправок для водителей 7
13:58, 22 ноября 2019 1 134
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
17:34, 23 ноября 2019 4 226
Церковь в Рязанской области выставили на продажу на «Авито» 1
20:42, 24 ноября 2019 2 173
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум