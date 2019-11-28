Депутаты Госдумы предложили сделать 31 декабря выходным днем

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Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, пишет
Инициаторы отметили, что выходные нужно переносить так, чтобы последний день года был нерабочим, если не является выходным согласно производственному календарю. При этом уточняется, что общее число праздничных дней будет таким же, как установлено Трудовым кодексом.
В документе указано, что перенос позволит людям рациональнее использовать выходные, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.