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В Ряжске пенсионер на «Ладе» влетел в фуру, водитель в реанимации,
Во вторник, 26 ноября, грузовик Freightliner с полуприцепом Krone под управлением 62-летнего рязанца сделал аварийную остановку на обочине в Ряжске.
В это время 80-летний пенсионер на LADA, не заметив припаркованный автомобиль, столкнулся с ним. Легковушку от удара вынесло на проезжую часть, где она перегородила дорогу.
В настоящий момент пенсионер находится в реанимации.
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