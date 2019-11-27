В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным

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В России смогут сделать 31 декабря выходным только при соблюдении ряда условий. Об этом передает
По общим правилам выходной перенести можно только федеральным законом или решением российского правительства.
Шкловец отметил, что 31 декабря может сделать выходным только работодатель. Сотрудник может взять отгул за ранее отработанное сверхурочное время или взять выходной в счет отпуска.
Шкловец добавил, что дополнительный выходной день уменьшает норму рабочего времени и это может привести к сокращению зарплаты.
Если инициатива исходит от работодателя, решить вопрос об оплате выходного можно с помощью издания локального нормативного акта.
Отметим, в 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.
Напомним, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.