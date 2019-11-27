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В министерстве ТЭК и ЖКХ Рязанской области опровергли информацию о ввозе мусора из Москвы, об этом RZN.info сообщил министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов.
По его словам, рязанская область не заключала соглашения на прием мусора из других субъектов страны. Также он отметил, что транспортирование отходов в Рязанскую область из других регионов не предусмотрено.
«В случае появления конкретных фактов ввоза отходов на территорию Рязанской области из других регионов будут инициированы проверки в рамках регионального и федерального экологического надзора» — подчеркнул Андрей Устинов.
Напомним, ранее появилась информация, о том, что мусор из Москвы
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.