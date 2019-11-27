На ночном пожаре в Касимове спасли мужчину

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Из дома в Касимове, который горел в ночь на среду, 27 ноября, спасли 44-летнего мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар произошел в трехкомнатной квартире, огонь повредил постель. Пострадавшего госпитализировали с отравлением угарным газом.
Напомним, возгорание
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.