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16:10, 25 ноября 2019 97
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В Воронежской области выбрали самое красивое село

В Воронежской области выбрали самое красивое село

Фото: Pixabay.com

В Воронежской области выбрали самое красивое село. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В каждом районе определили по одному победителю. Затем села соревновались между собой. Самым красивым признали поселок Ясенки Бобровского муниципального района. Из областного бюджета ему дадут грант в размере миллиона рублей.

Призерам выделят по 150 тысяч на благоустройство и освещение. Деньги получат:

  • село Нащекино Аннинского муниципального района,
  • село Манино Калачеевского муниципального района,
  • село Ермоловка Лискинского муниципального района,
  • поселок 1-го отделения совхоза «Масловский» Новоусманского муниципального района,
  • село Пески Петропавловского муниципального района,
  • село Колбино Репьевского муниципального района.

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