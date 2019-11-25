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Фото: Pixabay.com
В Воронежской области выбрали самое красивое село. Об этом
В каждом районе определили по одному победителю. Затем села соревновались между собой. Самым красивым признали поселок Ясенки Бобровского муниципального района. Из областного бюджета ему дадут грант в размере миллиона рублей.
Призерам выделят по 150 тысяч на благоустройство и освещение. Деньги получат:
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.