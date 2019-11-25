Очевидцы пытались спасти утонувшего под Рязанью рыбака

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Очевидцы пытались спасти мужчину, который 23 ноября утонул в озере Развань. Инцидент произошел около села Казарь в Спасском районе, пишет издательство «
Известно, что погибший охранял арендованное озеро и незаконно рыбачил. Он
«Люди пытались ему помочь, но не смогли. По факту идет доследственная проверка», — говорится в сообщении.
Тело мужчины
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