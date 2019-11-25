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На Касимовском шоссе «Шкода» вылетела на тротуар. Фотографии RZN.info прислали очевидцы.
В понедельник, 25 ноября, на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Тимуровцев, Skoda вылетела на тротуар.
На месте работают сотрудники ДПС. Предварительно, без пострадавших.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.