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14:07, 24 ноября 2019 99
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Стали известны подробности гибели мужчины на озере под Рязанью

Стали известны подробности гибели мужчины на озере под Рязанью

Фото: Pixabay.com

Стали известны подробности гибели мужчины на озере под Рязанью. «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по региону Ирину Корнееву сообщает, что мужчина работал на арендованном озере.

Рабочий провалился под лед, проверяя сети.

Тело погибшего подняли неподалеку от села Казарь в субботу, 23 ноября.

Следователи начали проверку.


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