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Фото: Pixabay.com
Стали известны подробности гибели мужчины на озере под Рязанью. «
Рабочий
Тело погибшего подняли неподалеку от села Казарь в субботу, 23 ноября.
Следователи начали проверку.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.