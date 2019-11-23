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20:35, 23 ноября 2019 338
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Стабильный минус. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю

Стабильный минус. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды в Рязани на предстоящую рабочую неделю. С 25 по 29 ноября и дневные, и ночные температуры будут отрицательными.

С понедельника по пятницы температуры будут колебаться от -1 до -3 градусов.

По ночам ожидаются перепады температур от -2 до -9.

По данным синоптиков, в течение недели ожидается небольшая облачность. Снег с дождем возможен в четверг и пятницу.


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