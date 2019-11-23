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18:33, 23 ноября 2019 274
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Рязанка исполнила парный номер в «Танцах» на ТНТ

Рязанка исполнила парный номер в «Танцах» на ТНТ

Рязанка Мария Селиверстова исполнила парный номер с победителем зрительского голосования Германом Ромазановым в шоу «Танцы» на ТНТ. Выпуск с ее участием вышел в субботу, 23 ноября.

Танцоры показали номер о последних минутах перед расставанием. Жюри были в восторге после выступления.

«Я так люблю, когда короткий номер длиться вечность. Ты о стольком успеваешь подумать. Ребята, вы были очень красивы», — заявила Татьяна Денисова.

Она поблагодарила Егора Дружинина за поставленный танец.

В этом выпуске рязанка оказалась кандидатом на выбывание. Однако наставник оставил Селиверстову в проекте.


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