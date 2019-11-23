Рязанцы обсудили с Сорокиной проект «Новогодняя столица»

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В субботу, 23 ноября, представители горадминистрации встретились с рязанцами. На встречу пришли около 200 жителей Железнодорожного района, сообщил сайт мэрии.
«Только горожанам решать, какой станет Рязань. Мы хотим перестроить свою работу с жителями, хотим услышать людей и дать им возможность открыто высказать свое мнение. Рязанью должны управлять сами жители, в таком взаимодействии, я уверена, мы придем к хорошему результату», — подчеркнула глава администрации Елена Сорокина, открывая встречу.
Идеи по развитию города озвучили более 40 человек. Горожане подняли вопросы развития инфраструктуры района, благоустройства и уборки городских территорий, озеленения, организации парковок, устройства и ремонта тротуаров.
Также жители говорили о работе городского транспорта и организации бесперебойного транспортного обслуживания населения в часы пик и в вечернее время с соблюдением интервалов движения, обсуждали устройство в городе велодорожек, делились идеями строительства объектов соцсферы.
Кроме того, Сорокиной задавали вопросы о проекте «Новогодняя столица».
«Мы приготовили много сюрпризов. Уже 7 декабря состоится открытие — в Рязань прибудет Дед Мороз из Великого Устюга, а 8 декабря начнет работу новогодняя деревня в Лесопарке. 14 декабря Рязань ждет грандиозное спортивное шоу — на площади Ленина выступят спортсмены-экстремальщики со всей страны», — рассказала мэр города.
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