На вокзале в Кузбассе автобус загорелся на глазах очевидцев

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В субботу, 23 ноября, в Гурьевске возле вокзала на улице Партизанская вспыхнул пассажирский автобус, пишет портал
Сигнал поступил на пульт спасателей в 6:47, на место выезжали пять человек и две единицы техники.
В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что в момент возгорания людей в автобусе не было. Пострадавших нет.
Потушили огонь в 6:59.
По словам местного жителя, автобус загорелся из-за неисправной проводки.
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