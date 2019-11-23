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20:18, 23 ноября 2019 153
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На вокзале в Кузбассе автобус загорелся на глазах очевидцев

На вокзале в Кузбассе автобус загорелся на глазах очевидцев

В субботу, 23 ноября, в Гурьевске возле вокзала на улице Партизанская вспыхнул пассажирский автобус, пишет портал VSE42.ru

Сигнал поступил на пульт спасателей в 6:47, на место выезжали пять человек и две единицы техники.

В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что в момент возгорания людей в автобусе не было. Пострадавших нет.

Потушили огонь в 6:59.

По словам местного жителя, автобус загорелся из-за неисправной проводки.


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