На трассе в Скопинском районе загорелась фура

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В субботу, 23 ноября, на трассе Скопин-Милославское В Рязанской области загорелась фура. Об этом сообщили в группе «
По словам очевидцев, инцидент произошел недалеко от поселка Побединка.
Информация уточняется.
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