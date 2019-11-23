Мэр Тулуна попал в страшную аварию с грузовиком, погибла его жена

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Мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла на месте, пишет
Отмечается, что мужчина за рулем внедорожника врезался в стоящий на обочине КамАЗ в Черемховском районе.
Карих не пострадал и отказался от медицинского осмотра.
Фото Life.ru
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