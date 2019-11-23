Из-за столкновения «Киа» и «Тойоты» в центре Рязани образовалась пробка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 23 ноября, на Московском шоссе столкнулись Kia и Toyota. Фото произошедшего опубликовали в соцсети.
По словам очевидцев, на месте работает экипаж ДПС.
Из-за аварии образовалась пробка.
Подробная информация о произошедшем выясняется.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа трассе в Скопинском районе загорелась фура
|
cледующая новость →Аркадий Фомин прокомментировал кадровые решения съезда «Единой России»
Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.