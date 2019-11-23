Из озера под Рязанью подняли тело мужчины

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В субботу, 23 ноября, из озера Развань Рязанского района подняли тело мужчины. Об этом сообщила
Всего к работам привлекались одна единица техники и пять спасателей.
Подробности происшествия не разглашаются.
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