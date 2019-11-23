Аркадий Фомин прокомментировал кадровые решения съезда «Единой России»

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В субботу, 23 ноября, в Москве начался XIX съезд партии «Единой России», сообщил
До пленарного заседания прошло заседание Высшего и Генерального советов. Губернатор Рязанской области Николай Любимов сохранил членство в Высшем совете партии «Единая Россия», секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин — в Генсовете, депутат Государственной Думы от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров — в президиуме Генсовета «Единой России». Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Артем Никитин вошел в состав Генерального совета партии.
В целом, советы партии существенно обновились.
«Представительство Рязанской области значительно усилило свои позиции в руководящих органах „Единой России“. Теперь лидер рязанских молодогвардейцев Артем Никитин — в составе Генсовета. Это большое доверие. Рязанское отделение на протяжении многих лет является одним из ведущих региональных отделений. Оцениваются, прежде всего, показатели по итогам проведенных избирательных кампаний, участие в проектной работе, взаимодействию с молодежью, — отметил Аркадий Фомин. — Опыт Рязанской области в реализации партийных проектов, выстроенная система многоуровневого депутатского контроля транслируется и в другие регионы».
По словам лидера рязанских единороссов, перед партией стоят новые задачи. Одна из них — эффективная реализация национальных проектов.
«Нацпроекты и депутатский контроль за их реализацией стал приоритетным направлением в работе всего депутатского корпуса в Рязанской области. Каждый из 228 объектов имеет депутата-куратора, от Госдумы до депутата сельского и городского поселения. Такой многоуровневый контроль уже дает свои позитивные результаты. Объекты по нацпроектам сдаются в срок и с необходимым качеством», — подчеркнул секретарь регионального отделения.
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