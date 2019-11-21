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В Рязанской области создали ассоциацию «Консорциум-Экология». Она планирует реализовать идеи по модернизации ЖКХ и внедрению технологий глубокой переработки отходов, рассказал президент «Консорциума-Экология», руководитель касимовской группы компаний «Виктория» Александр Сучков.
По словам бизнесмена, «Консорциум» станет площадкой для концентрации предложений по техническому решению задач и презентации оборудования, позволяющего их реализовывать.
«По сути, мы создаем гипермаркет технологий и технологического оборудования, привлекая в него как российские, так и иностранные компании, зарекомендовавшие себя на рынке», — отметил Сучков.
Пилотным регионом в реализации проектов ассоциации может стать Касимов. С помощью внедрения современных технологий предлагается модернизировать систему ЖХК и найти инвесторов для создания предприятий для переработки ТКО.
Сучков сообщил, что 28-29 ноября в Москве пройдет форум, участниками которого станут как российские, так и иностранные компании, работающие в направлениях, связанных с задачами консорциума. Свои презентации проведут производители оборудования для глубокой переработки отходов, разработчики телеметрических приборов учета, представители банковского сектора. Планируется участие представителей органы власти, в том числе, проведением форума заинтересовались в правительстве Москвы.
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