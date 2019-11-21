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22:38, 21 ноября 2019 254
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В Рязанской области двое подростков прокатились на чужой машине, им вынесли приговор

В Рязанской области двое подростков прокатились на чужой машине, им вынесли приговор

В Рязанской области двум несовершеннолетним девушкам вынесли приговор за то, что они катались на чужой машине. При этом подростки не собирались угонять авто, сообщила пресс-служба Сапожковского райсуда.

В отношении нарушительниц возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 166 УК. Они признали свою вину и раскаялись.

Выслушав свидетелей и потерпевшую, суд назначил одной девушке наказание в виде условного осуждения с испытательным сроком, вторую приговорил к лишению свободы в воспитательной колонии и штрафу.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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