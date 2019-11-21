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С 25 ноября по 25 декабря в Рязани проведут акцию по сбору и утилизации бытовой техники.
«Успешное проведение акции окажет существенное влияние на дальнейшее развитие сети сбора электронного лома в Рязанской области», — отметили в мэрии.
Адреса пунктов приема можно посмотреть
На вопросы рязанцев ответит координатор движения раздельного сбора отходов РОО «ЭРА» Ирина Куликова (
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