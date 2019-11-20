Вжух и… Дворняга проехала по Рязани на маршрутке

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В среду, 20 ноября, дворняга проехала по Рязани на маршрутке. Для путешествия собака выбрала микроавтобус №87.
Необычного пассажира заметили между 7 и 8 часами утра. Дворняга зашла в маршрутку на остановке «Площадь Мичурина», устроилась поудобнее, но за проезд так и не передала.
По словам пассажиров, собака была без ошейника и вела себя тихо. «На Театральной я вышла, она поехала дальше», — рассказала одна из очевидцев.
До какой остановки доехала дворняга и связано ли это событие как-то с персонажами Михаила Булгакова, неизвестно.
Фото и видео Евгении Жаровой
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