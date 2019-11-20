В Рязани закрыли кредитный кооператив

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В Рязани закрыли КПК «Четвертак». Об этом сообщила ГТРК «
Отмечается, что кредитный кооператив не состоял в обязательном членстве в саморегулируемой организации, что является нарушением Гражданского Кодекса.
Организации дали полгода, чтобы вернуть деньги пайщикам. Клиенты должны обратиться в кооператив с заявлением о возврате денег.
Как рассказали телеканалу в самой организации, кооператив решил закрыться из-за реструктуризации. Там также отметили, что рассчитались со всеми пайщиками.
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