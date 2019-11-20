В Рязани водитель сбил 16-летнюю девушку и скрылся

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Фото: УМВД по Рязанской области
Во вторник, 19 ноября, около 8:25 на проезде Гоголя автомобиль сбил 16-летнюю девушку. Об этом сообщила
ДТП произошло около дома №2. Девушку сбили на нерегулируемом пешеходном переходе.
Водитель скрылся с места аварии.
Девушка получила травмы, ей оказали медпомощь.
Проводится проверка. Полиция ищет водителя.
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