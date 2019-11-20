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16:46, 20 ноября 2019 143
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В России предложили установить единую комиссию за переводы с карт 1

В России предложили установить единую комиссию за переводы с карт

Фото: Pixabay.com

В России предложили установить единую комиссию за межбанковские переводы. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова.

Центробанк и ФАС выступили с инициативой уравнять комиссии в 2018 году. В начале этого года стороны не смогли принять решение. Сейчас Банк России пытается найти баланс в стоимости переводов, а антимонопольная служба поддерживает возобновление дискуссии.

ЦБ хочет, чтобы комиссия за переводы для клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными организациями.

Если инициативу одобрят, размеры комиссии будет устанавливать банк. Тариф может варьироваться от 0%, до, например, 0,2%, но будет единым для всех переводов.


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