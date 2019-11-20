В России предложили установить единую комиссию за переводы с карт

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Фото: Pixabay.com
В России предложили установить единую комиссию за межбанковские переводы. Об этом пишет
Центробанк и
ЦБ хочет, чтобы комиссия за переводы для клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными организациями.
Если инициативу одобрят, размеры комиссии будет устанавливать банк. Тариф может варьироваться от 0%, до, например, 0,2%, но будет единым для всех переводов.
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