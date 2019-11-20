RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Касимовском районе появилось «победное» граффити. Его создали в рамках регионального проекта «Рисунки Победы»,
Площадкой для масштабного граффити выбрана стена Елатомской средней школы. За два дня московские художники нанесли на стену рисунок космонавта.
Всего в Рязани и области появилось уже семь тематических рисунков.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Воронеже отложили открытие движения через водохранилище
|
cледующая новость →Воронежцев предупредили об ухудшении погоды
Мастер-приемщик одного из рязанских автосервисов Александр Донцов рассказал РЗН. инфо об основных правилах хранения летней резины.