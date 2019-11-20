В Чучковском районе назначили нового прокурора

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Прокурором Чучковского района назначили советника юстиции Оксану Сагееву. Об этом сообщил
Приказ о назначении подписан генпрокурором России в понедельник, 19 ноября.
Оксана Сагеева родилась в 1976 году в Сасове Рязанской области.
В 1998 году закончила юридический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева.
В органах прокуратуры служит с 2002 года. Трудовую деятельность начала следователем прокуратуры Пителинского района, затем работала следователем, помощником Сасовского межрайонного прокурора, заместителем прокурора Кадомского района.
С 2016 года года работала заместителем Сасовского межрайонного прокурора.
Фото с сайта региональной прокуратуры
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